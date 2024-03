Stimmung in der deutschen Wirtschaft verbessert sich

München: Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich in diesem Monat überraschend deutlich verbessert. Das zeigt der Geschäftsklimaindex des Münchner Ifo-Instituts. Dieser lag im März bei 87,8 Punkten nach 85,7 Punkten im Februar. Die Unternehmen beurteilten sowohl ihre aktuelle Lage als auch die Aussichten für die nächsten Monate besser als zuletzt. Ifo-Präsident Fuest sagte wörtlich: "Die deutsche Wirtschaft sieht einen Silberstreif am Horizont." Das Institut befragt jeden Monat rund 9.000 Führungskräfte. Ifo-Experte Wohlrabe hält es für möglich, dass die deutsche Wirtschaft im ersten Quartal stagniert und damit eine Rezession doch noch vermeidet, wenn auch nur knapp. Ende des vergangenen Jahres hatte es ein Minus von 0,3 Prozent gegeben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.03.2024 14:00 Uhr