Stimmung in der deutschen Wirtschaft trübt sich laut Ifo weiter ein

Nachrichtenarchiv - 24.11.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im November erneut verschlechtert. Der Ifo-Geschäftsklima-Index, Deutschlands wichtigstes Konjunkturbarometer, fiel gegenüber dem Vormonat um 1,2 Punkte auf 96,5 Zähler. Das ist der fünfte Rückgang in Folge. Ifo-Präsident Fuest sagte, Lieferengpässe und die vierte Coronawelle machten den Unternehmen weiter zu schaffen. Die befragten Firmen bewerteten sowohl die aktuelle Lage als auch die Zukunftsaussichten ungünstiger als im Vormonat, so Fuest.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.11.2021 12:00 Uhr