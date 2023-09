Stimmung in der Autoindustrie verschlechtert sich weiter

München: Kurz vor der Automesse IAA hat sich die Stimmung in der deutschen Automobilindustrie weiter eingetrübt. Die Hersteller bewerten ihre Geschäftslage deutlich schlechter als noch vor einem Monat. Das zeigt eine Umfrage des Ifo-Instituts. Fast die Hälfte der Autobauer klagt demnach über künftigen Auftragsmangel. Aktuell seien die Auftragsbücher aber noch gut gefüllt. Die Zuliefer-Firmen seien mit der Lage immer noch recht zufrieden, heißt es vom Ifo-Institut weiter. In München findet kommende Woche die IAA Mobility statt, eine der wichtigsten Automessen in Europa.

