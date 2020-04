Stimmung in bayerischer Metallindustrie bricht drastisch ein

Nachrichtenarchiv - 22.04.2020 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Stimmung in der bayerischen Metall- und Elektroindustrie bricht drastisch ein. Das vom Branchenverband vbm erhobene Geschäftsklima hat sich innerhalb eines Monats so stark verschlechtert wie noch nie seit Beginn der Erhebung vor fast 30 Jahren. Vor allem die Erwartungen zogen den Index nach unten. Vbm-Hauptgeschäftsführer Brossardt sagte, die Unternehmen seien durch die Coronakrise mit voller Wucht getrofffen worden. Die Warenströme seien praktisch über Nacht zum Erliegen gekommen. In der Finanzkrise 2009 war das Geschäftsklima noch stärker abgesackt, allerdings langsamer.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 22.04.2020 09:45 Uhr