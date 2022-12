Stimmung der Verbraucher in Deutschland verbessert sich

Nachrichtenarchiv - 05.12.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Inmitten der für die Einzelhändler so wichtigen Adventszeit erholt sich die Stimmung der Verbraucher in Deutschland. Das sogenannte Konsum-Barometer ist den zweiten Monat in Folge gestiegen, wie der Handelsverband Deutschland mitteilte. Einerseits seien viele Menschen wegen der hohen Energiepreise noch zurückhaltend, andererseits hätten sich die Erwartungen hinsichtlich Einkommen und Konjunktur aber verbessert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2022 12:00 Uhr