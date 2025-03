Stimmung der Verbraucher in Deutschland verbessert sich

Nürnberg: Die Stimmung der deutschen Verbraucher scheint sich zu bessern - sie setzen offenbar ihre Hoffnungen auf die neue Regierung. Das geht aus den aktuellen Zahlen des GfK-Konsumklimaindex hervor. Der leichte Abwärtstrend wurde demnach gestoppt. Aber für eine Trendwende sei es noch zu früh, erklärten die Nürnberger Marktforscher. Bei größeren Anschaffungen seien Konsumenten noch vorsichtig. Das liege daran, dass noch nicht klar ist, ob die Verbraucher in diesem Jahr mit Be- oder Entlastungen rechnen müssen. - Etwas verbessert haben dürfte sich auch die Lage am Arbeitsmarkt. Die Bundesagentur gibt am Vormittag bekannt, wie die Zahlen für den März ausgefallen sind. Experten rechnen damit, dass etwas mehr Menschen Arbeit gefunden haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.03.2025 08:00 Uhr