Stiko will Empfehlungen für Auffrischungsimpfungen geben

Landtag verabschiedet neue Corona-Regeln in Bayern

München: In Bayern gelten ab morgen neue Corona-Regeln. Der Landtag hat die Lockerungen mit den Stimmen von CSU und Freien Wählern verabschiedet. Grüne, SPD und FDP enthielten sich, lediglich die AfD stimmte dagegen. Ministerpräsident Söder hatte zuvor in einer Regierungserklärung betont, angesichts der hohen Impfquote könne man nicht mehr stur an alten Konzepten festhalten. Trotzdem habe man auch künftig eine - so wörtlich - Firewall gegen Corona. Ab morgen entfallen in Bayern die FFP2-Maskenpflicht sowie die allgemeinen Kontaktbeschränkungen. Wechselunterricht an Schulen soll der Vergangenheit angehören. Für Kultur-, Sportveranstaltungen, Messen und Gottesdienste werden die Regeln gelockert. Im Oktober sollen auch Clubs und Diskotheken öffnen dürfen. Dafür gilt in Innenräumen ab einer Inzidenz von 35 die 3G-Regel. Zugang erhalten also nur geimpfte, genesene oder negativ getestete Personen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.09.2021 16:00 Uhr