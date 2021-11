Stiko will bald über allgemeine Drittimpfung entscheiden

Nachrichtenarchiv - 02.11.2021 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Ständige Impfkommission will in einigen Wochen entscheiden, ob sie allen Bevölkerungsgruppen eine Auffrischungimpfung gegen das Coronavirus empfiehlt. Der Vorsitzende der Stiko, Mertens, sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, Daten aus internationalen Studien sprächen dafür. Nun müsse aber noch geprüft werden, ob sich diese Erkenntnisse auf Deutschland übertragen lassen. Unterdessen läuft eine Debatte, ob im Fall einer Empfehlung die Impfzentren wieder gebraucht werden. Bundesgesundheitsminister Spahn hatte ihre Reaktivierung vorgeschlagen. Der Deutsche Städtetag und verschiedene Mediziner halten das aber nicht für notwendig. Sie setzen stattdessen auf Booster-Impfungen in Arztpraxen

Quelle: BR24 Nachrichten, 02.11.2021 05:00 Uhr