Stiko spricht sich für vierte Impfung für Risikogruppen aus

Moskau kritisiert Truppenverlegung der USA

Moskau: Die geplante Stationierung weiterer US-Truppen in Osteuropa stößt in Russland auf scharfe Kritik. Aus dem Präsidialamt heißt es, damit würden die Spannungen noch verschärft. Man habe die USA wiederholt aufgefordert, die Lage nicht anzuheizen, dennoch fahre die Regierung in Washington damit fort. Das Pentagon hatte gestern angekündigt, 3.000 Soldaten nach Osteuropa zu verlegen. Die Ukraine selbst hat derweil erklärt, man könnte die Friedensgespräche mit Russland künftig in der Türkei führen. Vor einem Besuch des türkischen Präsidenten Erdogan heute in Kiew sagte Verteidigungsminister Resnikow, Voraussetzung sei, dass Moskau einverstanden ist. Das wäre eine Absage an das bisherige sogenannte Normandie-Format.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.02.2022 12:00 Uhr