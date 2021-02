Stiko kündigt neue Empfehlung zu AstraZeneca-Impfstoff an

Berlin: Die Ständige Impfkommission wird ihre Empfehlung zum Corona-Impfstoff von Astrazeneca auf Basis neuer Daten bald ändern. Das stellte Stiko-Chef Mertens am Abend im ZDF in Aussicht. Mertens erklärte, man habe den Impfstoff an sich nie kritisiert, der sei gut. Man habe empfohlen, Astrazeneca nur Menschen unter 65 Jahren zu verabreichen, weil die Datenlage sehr dünn gewesen sei. Dass dies zu Skepsis in der Bevölkerung gegenüber dem Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers geführt habe, bedauert Mertens. Wörtlich sagte er: "Das Ganze ist irgendwie schlecht gelaufen." In den USA könnte bald schon ein weiterer Impfstoff zur Verfügung stehen. Ein Beratungsgremium der US-Arzneimittelbehörde FDA hat die Notfallzulassung des Impfstoffs von Johnson&Johnson empfohlen. Sollte die FDA der Empfehlung folgen, könnten bereits am Montag erste Dosen ausgeliefert werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 27.02.2021 08:45 Uhr