Stiko gibt keine generelle Impfempfehlung für 12 bis 17-Jährige

Nachrichtenarchiv - 08.06.2021 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Ständige Impfkommission wird offenbar keine generelle Corona-Impfempfehlung für Jugendliche von 12 bis 17 Jahren aussprechen. In einem mehreren Medien vorliegenden Entwurf plädiert das Gremium stattdessen für das Impfen von Kindern und Jugendlichen mit bestimmten Vorerkrankungen mit dem von der EU für diese Altersgruppe freigegebenen Impfstoff von Biontech/Pfizer. Dazu gehören beispielsweise Adipositas, also starke Fettleibigkeit, Herz- und Lungenerkrankungen sowie Niereninsuffizienz und Krebsleiden. Die Stellungnahme der Stiko soll am Donnerstag vom Robert-Koch-Institut veröffentlicht werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.06.2021 17:00 Uhr