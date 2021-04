Stiko empfielt Zweitimpfung für Menschen unter 60 mit Biontech oder Moderna

Nachrichtenarchiv - 02.04.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Ständige Impfkommission hat ihre Empfehlung für die Verwendung des Corona-Vakzins von Astrazeneca erneut aktualisiert. Dieser Impfstoff wird mittlerweile nur noch für Menschen über 60 empfohlen. Die Stiko rät jetzt, dass unter 60-Jährige, die bei der Erstimpfung Astrazeneca erhalten haben, als zweite Dosis einen mRNA-Impfstoff bekommen sollen - das sind in Deutschland die Präparate von Moderna und Biontech/Pfizer. Die Empfehlung der Stiko dürfte zahlreiche Menschen in Deutschland treffen. Sie muss aber noch von Bund und Ländern genehmigt werden. Nach der Impfung mit Astrazeneca gab es hierzulande bislang 31 Fälle von Hirnvenenthrombosen, die mit dem Mittel in Zusammenhang stehen könnten. Neun Menschen starben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.04.2021 11:00 Uhr