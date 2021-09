Stiko empfiehlt Auffrischungsimpfung für Immungeschwächte

Das Wetter in Bayern: im Norden zunächst bewölkt, im Süden sonnig. Werte bis 21 Grad

Das Wetter in Bayern: In Nordbayern ist es am Vormittag oft noch bewölkt, später lockert es dort auf. Im Süden ist es dagegen ganztags sonnig mit Höchstwerten von 16 bis 21 Grad. Die weiteren Aussichten: Am Wochenende viel Sonnenschein. Tageshöchstwerte16 bis 25 Grad. Erst am Sonntag ziehen zum Abend hin Schauer auf. Der Montag wird unbeständig.