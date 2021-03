Stiko empfiehlt Astrazeneca-Impfstoff nur noch für über 60-Jährige

Nachrichtenarchiv - 30.03.2021 19:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Ständige Impfkommission empfiehlt den Covid-19-Impfstoff von Astrazeneca vorerst nur noch für Menschen ab 60 Jahren. Als Begründung gab die Stiko an, dass die seltenen aber schweren Nebenwirkungen nach einer Impfung ganz überwiegend bei Jüngeren aufgetreten seien. Zur Verabreichung der zweiten Impfstoffdosis für Menschen unter 60 Jahren, die bereits eine erste Dosis des Astrazeneca-Impfstoffs erhalten haben, will die Stiko bis Ende April eine ergänzende Empfehlung abgeben. Mehrere Bundesländer und die Stadt München hatten die Verimpfung des Astrazeneca-Präparats an Jüngere vorsorglich gestoppt. Insgesamt sind in Deutschland bislang 31 Fälle von Hirnvenenthrombosen nach einer Impfung mit Astrazeneca bekannt, neun davon gingen tödlich aus. Derzeit beraten Bund und Länder über das weitere Vorgehen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 30.03.2021 19:15 Uhr