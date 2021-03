Stiko empfiehlt Astrazeneca-Impfstoff nur noch für über 60-Jährige

Nachrichtenarchiv - 30.03.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Ständige Impfkommission empfiehlt den Einsatz des Corona-Impfstoffs von Astrazeneca nur noch für Menschen über 60 Jahre. Das geht aus einem Beschlussentwurf der Stiko zur Covid-19-Impfempfehlung hervor, aus dem die "Augsburger Allgemeine" zitiert. Das Präparat war in den vergangenen Wochen mehrfach in die Kritik geraten, nachdem Nebenwirkungen wie Hirnvenenthrombosen bei Frauen aufgetreten waren. Insgesamt wurden bislang 31 Fälle bekannt, neun davon mit tödlichem Ausgang. Vorsorglich hat die Stadt München die Impfung mit Astrazeneca für unter 60-Jährige vorübergehend ausgesetzt, ebenso das Land Berlin und Brandenburg. Am frühen Abend beraten die Gesundheitsminister von Bund und Ländern über den weiteren Einsatz des Wirkstoffs.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.03.2021 16:00 Uhr