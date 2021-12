Stiko-Empfehlung zur Kinder-Impfung noch in dieser Woche erwartet

Nachrichtenarchiv - 06.12.2021 21:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Ständige Impfkommission will offenbar noch in dieser Woche eine Empfehlung für die Corona-Impfung von fünf- bis elfjährigen Kindern aussprechen. Bayerns Gesundheitsminister Holetschek sagte, dass der Stiko-Vorsitzende Mertens das bei der Gesundheitsministerkonferenz in Aussicht gestellt habe. Nach den Worten Holetscheks wird die Empfehlung dringend gebraucht, um den Eltern und Ärztinnen und Ärzten im Land Sicherheit zu geben. Der Minister deutete außerdem an, dass über Neuerungen bei der 2G-Plus-Regel nachgedacht wird. Demnach sollen Personen, die eine Booster-Impfung erhalten haben, künftig keinen negativen Testnachweis mehr vorlegen müssen, so wie das derzeit zum Beispiel in Sport- und Kultureinrichtungen verlangt wird.

Quelle: BR24 Nachrichten, 06.12.2021 21:45 Uhr