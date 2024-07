Stiko-Chef Überla hält vorbeugende Vogelgrippe-Impfung derzeit für nicht notwendig

München: Die Ausbreitung der Vogelgrippe auf einige Säugetierarten stellt nach Ansicht des Chefs der Ständigen Impfkommission, Überla, derzeit noch keinen Grund zur Bersorgnis dar. Im BR sagte der Direktor des Virologischen Instituts am Universitätsklinikum Erlangen, das H5N1-Virus stehe schon lange auf der Liste der Erreger mit beträchtlichem Pandemie-Potential - Schutzimpfungen seien in Deutschland aber erst dann sinnvoll, wenn die Infektion beispielsweise bei Kühen nachgewiesen werde, wie in den USA der Fall. Überla verwies darauf, dass sich Influenza-Viren grundsätzlich effizienter verändern als Corona-Viren. Es sei ungewiss, welche Variante letztlich auf den Menschen überspringen könne und wie gut dann eine Impfung wirke. Fachleute wie der Chef-Virologe der Berliner Charité, Drosten, sehen das Vogelgrippevirus als möglichen Auslöser für eine neue Pandemie.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.07.2024 07:00 Uhr