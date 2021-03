Stiko-Chef erwartet mehr Tempo beim Impfen nach April

Nachrichtenarchiv - 06.03.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Chef der Ständigen Impfkommission, Mertens, erwartet, dass das Tempo bei den Impfungen in Deutschland nach April deutlich anzieht. Er verstehe den Frust über das Management, sagte Mertens der "Augsburger Allgemeinen". Kern des Problems sei aber fraglos der bisher fehlende Impfstoff. Er gehe jedoch davon aus, dass im zweiten und dritten Quartal so viel zur Verfügung stehen wird, dass ihn die Zentren nicht mehr verimpfen könnten, so Mertens weiter. Kritik, dass Hausärzte nicht eher bei den Impfungen eingesetzt wurden, wies er zurück. Es habe gute Argumente gegeben, die Praxen erst einzubeziehen, wenn genug Impfstoff vorhanden sei. Neben der ausreichenden Kühlung des Vakzins müsse auch die korrekte Impfreihenfolge sichergestellt werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.03.2021 11:00 Uhr