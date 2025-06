Stiftung verteilt Gaza-Hilfsgüter mit Lastwagen

Gaza: Nach scharfer internationaler Kritik ist jetzt die Verteilung von Hilfsgütern im Gaza-Streifen verändert worden. Die Stiftung Gaza Humanitarian Foundation, die seit kurzem Lebensmittelpakete verteilt, fuhr mit 20 Lastwagen in verschiedene Orte. Damit sollen die beiden Zentren entlastet werden, in deren Umgebung zuletzt immer wieder Schüsse fielen und Menschen starben. - Israel kündigte unterdessen an, ein Schiff zu stoppen, das versuchen will, die Seeblockade des Gaza-Streifens zu durchbrechen. An Bord sind eine französische Europa-Abgeordnete und die Aktivistin Greta Thunberg. Ihr wirft Israel Antisemitismus vor.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.06.2025 20:00 Uhr