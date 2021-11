Stiftung Patientenschutz spricht von schwerem Schlag in Impfkampagne

Nachrichtenarchiv - 21.11.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Streit über die Präparate für die Boosterimpfungen hält weiter an. Scharfe Kritik an der von Bundesgesundheitsminister Spahn geplanten Rationierung der Biontech-Dosen für Hausärzte und Impfzentren übt die Deutsche Stiftung Patientenschutz. Dass das Biontech-Vakzin jetzt nicht ausreichend zur Verfügung stehe, sei ein schwerer Schlag gegen die Auffrischungskampagne, erklärte Vorstand Brysch. Seinen Worten nach ist die freie Wahl des Impfstoffes ein zentrales Element der Kampagne. Er forderte jetzt eine Konferenz der Ministerpräsidenten, um Klarheit zu bekommen. Spahn will in den nächsten Wochen vermehrt den Moderna-Impfstoff einsetzen, damit schon eingelagerte Dosen nicht verfallen. Dazu sagte der Chef der deutschen Kassenärzte, Gassen, in der "Bild am Sonntag", das werde nur bedingt weiterhelfen. Moderna solle nicht bei Menschen unter 30 verwendet werden, denn es sei beim Transport empfindlicher und löse bei den Patienten erheblichen Beratungsbedarf aus.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.11.2021 12:00 Uhr