Stichwahl ums Präsidentenamt in Ecuador hat begonnen

Quito: In Ecuador hat die Präsidentenwahl begonnen. Bei der Stichwahl in dem südamerikanischen Land treten der liberalkonservative Amtsinhaber Noboa und die Linkspolitikerin González gegeneinander an. In den jüngsten Umfragen liegen die beiden fast gleichauf. Die Wahl fällt in eine angespannte Zeit. Ecuador hat ein großes Kriminalitätsproblem. Mächtige Drogenbanden machen sich in dem einst recht sicheren Land breit. Viele Bürger sind zudem besorgt über die schlechte Wirtschaftslage. Seit vergangenem Jahr steckt Ecuador in einer Rezession, Armut und Arbeitslosigkeit haben zugenommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.04.2025 16:00 Uhr