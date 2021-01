Stichwahl um Senatssitze im US-Bundesstaat Georgia

Nachrichtenarchiv - 05.01.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Atlanta: Im US-Bundesstaat Georgia finden heute folgenschwere Stichwahlen um zwei Sitze im US-Senat statt. Das Ergebnis der beiden Wahlen entscheidet darüber, ob die Republikaner ihre Mehrheit verteidigen können oder ob die Demokraten neben dem Repräsentantenhaus künftig auch den Senat in Washingtondominieren. Die Behörden in Georgia teilten mit, es könne mehrere Tage dauern, bis ein Ergebnis vorliege. - Der Bundesstaat sorgt seit der Prsäidentschaftswahl in den USA immer wieder für Schlagzeilen. Zuletzt hatte der noch noch amtierende Präsident Trump versucht, den Wahlleiter in Georgia zu bewegen, den Ausgang der Wahl nachträglich zu verändern.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 05.01.2021 01:00 Uhr