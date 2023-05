Stichwahl um Präsidentenamt wird in der Türkei immer wahrscheinlicher

Meldungsarchiv - 15.05.2023 10:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Ankara: Die Präsidentschaft in der Türkei wird wohl in einer Stichwahl entschieden. Nach bisherigem Stand erreicht keiner der Kandidaten die nötige absolute Mehrheit von 50 Prozent. Amtsinhaber Erdogan und Oppositionsführer Kilicdaroglu stimmten ihre Wähler deswegen schon auf eine Stichwahl in vermutlich zwei Wochen ein und betonten ihre Entschlossenheit. Nach Angaben der Wahlbehörde liegt Präsident Erdogan bei rund 49 Prozent der Stimmen, Kilicdaroglu bei rund 45 Prozent. Beim zweiten Wahlgang könnten die Stimmen des drittplatzierten Sinan Ogan von der ultranationalistischen Ata-Allianz entscheidend werden. Er kündigte an, mit seinen Anhängern über eine Wahlempfehlung zu beraten. Ogan hat rund 5 Prozent geholt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.05.2023 10:00 Uhr