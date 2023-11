Stichwahl in Argentinien: Minister Messa räumt Niederlage ein

Buenos Aires: Der ultraliberale Kandidat Javier Milei hat die Präsidentschaftswahl in Argentinien gewonnen. Laut den ersten offiziellen Ergebnissen holte Milei in der Stichwahl knapp 56 Prozent der Stimmen. Sein Konkurrent, Wirtschaftsminister Sergio Massa, kam demnach auf 44 Prozent. Massa hatte bereits vor Veröffentlichung der Ergebnisse seine Niederlage eingeräumt. Der Politikneuling Milei hatte im Wahlkampf angekündigt, er wolle die Zentralbank abschaffen, die öffentlichen Ausgaben kürzen und den argentinischen Peso durch den US-Dollar ersetzen. Argentinien steckt in einer schweren Wirtschaftskrise.

