Stichwahl in Argentinien: Minister Messa räumt Niederlage ein

Buenos Aires: Inmitten einer schweren Wirtschaftskrise haben die Menschen in Argentinien einen neuen Präsidenten gewählt. Dabei zeichnet sich ein Sieg des ultraliberalen Populisten Javier Milei ab. Sein Gegenkandidat in der Stichwahl, der derzeitige Wirtschaftsminister Sergio Massa räumte in seiner Rede bereits seine Niederlage ein. Der Politikneuling Milei hatte sich im Wahlkampf als Anarchokapitalist bezeichnet und angekündigt, er wolle die Zentralbank abschaffen, die öffentlichen Ausgaben kürzen und den argentinischen Peso durch den US-Dollar ersetzen. In Argentinien hat die Inflation dreistellige Werte erreicht, die Armutsrate liegt bei über 40 Prozent.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.11.2023 01:00 Uhr