Stichwahl entscheidet über Präsidentschaft in der Slowakei

Bratislava: In der Slowakei haben die Wählerinnen und Wähler über ihren neuen Präsidenten entschieden. Um 22 Uhr werden die Wahllokale geschlossen. Bei der Stichwahl um das Amt des Staatschefs sagten Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem populistischen Parlamentspräsidenten Pellegrini und dem pro-westlichen Diplomaten Korcok voraus. Der 48-jährige Pellegrini ist ein Verbündeter des russland-freundlichen Regierungschefs Fico und hatte in früheren Regierungen Ministerämter inne. 2018, nachdem Fico infolge des Mords an dem Investigativjournalisten Jan Kuciak und dessen Verlobter zurückgetreten war, löste Pellegrini ihn als Regierungchef ab. Korcok ist ein Unterstützer der Ukraine und tritt als unabhäniger Kandidat an. Das Ergebnis wird für morgen früh erwartet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.04.2024 22:15 Uhr