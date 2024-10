Steuerzahlerbund moniert Fälle von Steuerverschwendung

Berlin: Der Bund der Steuerzahler hat seine neue Liste mit Beispielen für Steuerverschwendung vorgestellt. Im Schwarzbuch prangert die gemeinnützige Lobbyorganisation auch Projekte aus Bayern an. Aufgeführt sind unter anderem die Ersatzspielstätte für das Coburger Landestheater und die Sanierung des historischen Rathauses in Forchheim. Beide Projekte werden deutlich teurer als ursprünglich geplant - im Fall von Forchheim haben sich die Kosten mehr als verdoppelt. Der Steuerzahlerbund verwies darauf, dass auch Vorhaben, die nicht verwirklicht werden, den Bürger Geld kosten. So sollte im niederbayerischen Vilshofen eigentlich der Stadtplatz saniert werden. Daraus wurde nichts, die Planungskosten wurden trotzdem fällig. Ein Dauerbrenner im Schwarzbuch sind große Bahnprojekte wie der Bau der zweiten S-Bahn-Stammstrecke in München und der Umbau des Augsburger Hauptbahnhofs.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.10.2024 18:00 Uhr