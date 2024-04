Steuerzahlerbund kritisiert Kindergrundsicherung

Berlin: Der Steuerzahlerbund sieht durch zusätzlich entstehende Bürokratiekosten für die Kindergrundsicherung die Akzeptanz der Leistung in der Bevölkerung gefährdet. Wie Präsident Holznagel dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte, werden die Menschen diese Kosten nicht akzeptieren, wenn die in Aussicht gestellten Leistungen keinen Beitrag gegen Kinderarmut leisten. Die vielen vorhandenen Leistungen, Unterstützungen und Programme für Kinder und Familien zu bündeln, sei der richtige Weg, so Holznagel. Der Steuerzahlerbund vermisse aber eine schonungslose Verwaltungs- und Organisationskritik, eine nachhaltige Digitalisierungs- und Kommunikationsstrategie - und einen sachlichen Diskurs mit allen Beteiligten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.04.2024 11:00 Uhr