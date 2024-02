Steuerzahlerbund fordert Soli-Abschaffung für alle

Berlin: In der Diskussion über eine Entlastung von Unternehmen hat der Bund der Steuerzahler eine komplette Abschaffung des Solidaritätszuschlags gefordert, also auch für Personen. Verbands-Präsident Holznagel sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, es gehe vor allem um Vertrauen. Die Menschen hätten sich darauf verlassen, dass der Soli mit dem Auslaufen der besonderen finanziellen Hilfen für die fünf neuen Bundesländer wegfällt. Der Vorschlag von Bundesfinanzminister Lindner, den Soli für Unternehmen abzuschaffen, gehe nicht weit genug. Wenn auch Bundeswirtschaftsminister Habeck eine steuerliche Erleichterung für Unternehmen anmahne, so Holznagel, dann sollte die Regierung mit der Soli-Abschaffung sofort beginnen.

