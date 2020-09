Steuerschätzer sagen Milliarden-Loch für bayerische Kassen voraus

Nachrichtenarchiv - 11.09.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Corona-Krise trifft Bayern finanziell schwer. In diesem und mindestens auch im kommenden Jahr muss der Freistaat wegen der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie mit einem massiven Einbruch bei den Steuereinnahmen rechnen. Das geht aus der aktuellen Steuerschätzung hervor. Alleine für 2020 erwarten die Experten demnach einen Rückgang von rund 4,2 Milliarden Euro im Vergleich zur letzten Schätzung vor der Krise. Finanzminister Füracker sagte, es zeichne sich ab, dass die nächsten Jahre noch schwieriger werden als zuletzt erwartet. Einzelheiten der Steuerschätzung will Füracker am Vomittag präsentieren. - Fest steht schon jetzt, dass es für den Freistaat die schlechteste Prognose ist, die es jemals gab. Um das Loch zu stopfen, hat der Landtag eine Schuldenaufnahme von bis zu 20 Milliarden Euro genehmigt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.09.2020 06:00 Uhr