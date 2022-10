Steuerschätzer erwarten Mehreinnahmen von 126 Milliarden

Nachrichtenarchiv - 27.10.2022 18:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bund, Länder und Gemeinden können in den kommenden Jahren mit deutlich höheren Steuereinnahmen rechnen als noch im Mai erwartet. Der Arbeitskreis Steuerschätzung hat seine Prognose für die Jahre 2022 bis 2026 vorgelegt. Demnach kann der Staat in diesem Zeitraum voraussichtlich insgesamt rund 126 Milliarden Euro mehr einkalkulieren. Auf den Bund entfallen davon rund 47 Milliarden Euro. Für die Länder ergibt sich ein Plus von knapp drei Milliarden und für die Kommunen von fünf Milliarden Euro. Finanzminister Lindner sagte bei der Vorstellung der Zahlen, die Ergebnisse seien von einem robusten Arbeitsmarkt getragen und von einer insgesamt guten Entwicklung der Unternehmensgewinne. Wegen der allgemeinen Krisenlage seien die Schätzungen aber sehr unsicher.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.10.2022 18:15 Uhr