Steuergewerkschaft wartet mit bayerischen Zahlen zu Grundsteuerreform

München: Nach der Reform der Grundsteuer wird das Wohnen für viele Eigentümer und Mieter teurer. Eine bundesweite Umfrage des Lobbyverbands Haus & Grund hatte ergeben, dass die Steuer in 80 Prozent der Fälle gestiegen ist - teils um mehr als 100 Prozent. Für Bayern ist das Ergebnis laut der Deutschen Steuergewerkschaft aber nur bedingt repräsentativ. Ihr Vorsitzender Köbler sagte dem BR, der Freistaat wende als Grundlage für die Steuer ein eigenes Modell an. Ob das Versprechen der Politik eingehalten werde, die Steuer aufkommensneutral zu reformieren, werde sich zeigen - in Bayern würden die Bescheide aktuell versandt. Die letzte Entscheidung liege bei der jeweiligen Kommune, betonte Köbler. Er hält es nicht für ausgeschlossen, dass die klammen Kassen vielerorts eine Rolle spielen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.04.2025 09:00 Uhr