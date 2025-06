Steuerexperten warnen vor Anstieg von Steuerhinterziehung

Berlin: Die Deutsche Steuer-Gewerkschaft warnt vor einem Anstieg der Steuerhinterziehung. Deren Vorsitzender Köbler sagte der „Augsburger Allgemeinen“, ab Januar stehe man vor der größten Beweisvernichtung in der Geschichte. Hintergrund ist die beschlossene Verkürzung der Aufbewahrungsfristen für Belege. Demnach können Kriminelle wichtige Beweismittel bereits nach acht Jahren vernichten, obwohl bei Steuerhinterziehungsdelikten die Verjährung erst nach 15 Jahren eintritt. Köbler rechnet nach eigenen Worten mit Milliardenschäden für den Fiskus. Das sei so, als würde man die Feuerwehr abschaffen, um die Kosten für Löschwasser zu sparen, sagte er. Für Kreditinstitute und Versicherungen gilt die verkürzte Dokumentationspflicht ab 2026, für andere Unternehmen ist sie schon in Kraft getreten.

