Steuereinnahmen in Bayern steigen voraussichtlich deutlich

München: Trotz aller Krisen werden die Steuereinnahmen in Bayern laut Prognosen in den kommenden Jahren deutlich steigen. Die Vorausschau für 2022 prognostiziert ein Plus von 1,9 Milliarden Euro. Für die Jahre 2023 und 2024 ergeben sich demnach für den Freistaat jährlich mehr als zwei Milliarden Euro zusätzliche Steuereinnahmen im Vergleich zur Schätzung im November 2021. Finanzminister Füracker äußerte sich jedoch zurückhaltend. Er sagte in Nürnberg, die Corona-Krise sei noch nicht überwunden, und der Angriffskrieg gegen die Ukraine stelle alle vor derzeit nicht vorhersehbare Herausforderungen. Man dürfe dieses Geld der Schätzung noch nicht verplanen, betonte Füracker.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.05.2022 13:00 Uhr