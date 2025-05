Steuereinnahmen bis 2029 niedriger als erwartet

Finanzminister Klingbeil stellt Steuerschätzung vor: Die Experten des Arbeitskreises geben in diesen Minuten in ihrer Frühjahrsprognose bekannt, wie hoch die Steuereinnahmen für 2025 bis 2029 sind. Demnach ist für diesen Zeitraum mit Mindereinnahmen von 81,2 Milliarden Euro zu rechnen. Allein der Bund, so Klingbeil, müsse einen Fehlbetrag von rund 33,3 Milliarden Euro verkraften. Die deutsche Wirtschaft befinde sich nach wie vor in einem schwierigen Fahrwasser.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.05.2025 15:15 Uhr