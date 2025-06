Steuerbelege sollen wieder länger aufgehoben werden

Berlin: Unternehmen in Deutschland sollen nach dem Willen von Finanzminister Klingbeil Buchungsbelege und Rechnungen künftig wieder länger aufbewahren müssen. Sein Haus plane eine Ausdehnung der Aufbewahrungsfristen auf zehn Jahre, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Ziel sei eine bessere Bekämpfung von Steuerbetrug. Dies sei unerlässlich, um die Einnahmen und damit die Handlungsfähigkeit des Staates zu sichern, so Klingbeil. Mit dem Vorhaben will das Finanzministerium eine Entscheidung aus der vorherigen Legislaturperiode rückgängig machen. Unter Klingbeils Amtsvorgänger Lindner waren die Aufbewahrungsfristen zum Zweck des Bürokratieabbaus von zehn auf acht Jahre verkürzt worden.

