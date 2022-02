Steuer-CD aus Dubai bringt bislang nicht den erhofften Geldsegen

Das Wetter: meist trocken und an den Alpen zunehmend freundlich

Das Wetter in Bayern: Am Vormittag in den Alpen noch Regen und Schnee, danach freundlicher. Im Norden und Osten Bayerns ist es meist bewölkt. Lebhafter Wind. Die Höchstwerte liegen bei 3 bis 7 Grad, nachts Temperaturrückgang auf 0 Grad. Morgen und am Montag meist bewölkt und zeitweise Regen oder Schnee bei starken Winden. Am Dienstag Wetterberuhigung und besonders in Alpennähe freundlicher. Nächtliche Tiefstwerte plus 3 bis minus 2 Grad, Tageshöchstwerte bis 10 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 05.02.2022 06:45 Uhr