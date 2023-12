"Sternstunden"-Tag im BR bringt Rekordsumme an Spenden

München: BR-Intendantin Katja Wildermuth hat sich erfreut über den diesjährigen Rekord bei der Benefizaktion "Sternstunden" geäußert. Am Ende seien es ganz viele kleine Summen gewesen, die zu diesem Ergebnis geführt hätten, erklärte sie. Sternstunden-Gründer Thomas Jansing sagte, er habe nicht mit einer Rekordsumme gerechnet, darauf gehofft habe er aber schon. Allein am gestrigen Sternstundentag spendeten die Menschen tagsüber bei Prominenten am Telefon und während der abendlichen TV-Gala des BR 12,85 Millionen Euro für Kinder in Not - soviel wie noch nie zuvor in der 30jährigen Geschichte der Benefizaktion. Im gesamten Jahr 2023 kamen bislang 18,28 Millionen Euro zusammen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.12.2023 12:00 Uhr