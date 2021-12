Sternstunden-Tag: BR-Publikum hat seit dem Morgen mehr als 2 Millionen Euro gespendet

Nachrichtenarchiv - 10.12.2021 10:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Beim BR ist heute Sternstunde-Tag. Die Spendenaktion des Bayerischen Rundfunks für bedürftige Kinder läuft seit dem frühen Morgen. Bislang sind auf dem Spendenkonto gut 2 Millionen Euro für Kinderhilfsprojekte eingegangen. Wie jedes Jahr im Advent ist das Funkhaus München die Spendenzentrale, in der auch Prominente an den Spendentelefonen sitzen. Für 14 Cent pro Anruf können sich Spendenwillige unter der Nummer 0137 10 10 200 melden oder unter www.sternstunden.de online spenden. Am Abend zieht die Sternstunden-Gala ab 20.15 Uhr live im BR-Fernsehen eine Zwischenbilanz und stellt Sternstunden-Projekte vor.

Quelle: BR24 Nachrichten, 10.12.2021 10:15 Uhr