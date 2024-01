Sternsinger im Allgäu wurden bestohlen

Ketterschwang: Ein Dieb hat eine Sternsingergruppe in Ketterschwang im Ostallgäu bestohlen und dabei etwa 300 Euro an Spenden sowie Süßigkeiten erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, hatten die Sternsinger ihren Bollerwagen gestern Nachmittag am Straßenrand abgestellt. Während sie vor einer Haustür sangen, geschah die Tat. Der Dieb soll in einem weißen VW Touran mit Münchener Kennzeichen unterwegs gewesen sein, die Polizei bittet um Hinweise.

