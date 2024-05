"Sterben" bekommt "Goldene Lola" als bester Film

Berlin: Bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises hat das Drama "Sterben" die goldene Lola für den besten Film bekommen. In dem Drama ist Corinna Harfouch zu sehen, die in Berlin als beste Hauptdarstellerin geehrt wurde. Als bester Hauptdarsteller wurde Simon Morzé für seine Rolle in "Der Fuchs" ausgezeichnet. Diese Produktion bekam zugleich in der Kategorie "Bester Film" eine silberne Lola.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.05.2024 06:00 Uhr