Sterbefälle in Deutschland steigen auf mehr als eine Million

Nachrichtenarchiv - 11.01.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wiesbaden: Die Zahl der Sterbefälle in Deutschland hat im vergangenen Jahr erstmals seit der unmittelbaren Nachkriegszeit wieder die Marke von einer Million überschritten. Wie das Statistische Bundesamt aufgrund vorläufiger Schätzungen mitteilte, starben hierzulande 1,017 Millionen Menschen, so viele wie seit 75 Jahren nicht mehr. Wie die Statistiker nachgewiesen haben, war die Sterblichkeit in den Bundesländern am höchsten, welche die höchsten Corona-Infektionszahlen aufwiesen. In Bayern lagen die Sterbezahlen im vergangenen November um fast ein Drittel über dem Mittel der vier Vorjahre.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.01.2022 16:00 Uhr