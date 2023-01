Kurzmeldung ein/ausklappen Stellwerkarbeiten behindern Münchner S-Bahn-Verkehr

München: Fahrgäste der Münchner S-Bahn müssen sich an diesem Wochenende auf Fahrplanänderungen und Schienenersatzverkehr einstellen. Grund sind Arbeiten am neuen elektronische Stellwerk am Münchner Ostbahnhof. Mitte des Jahres soll es in Betrieb gehen. Die Bauarbeiten finden heute und morgen zwischen 6.00 Uhr früh und 17.30 Uhr statt. Laut Bahnsprecher Kreibe ist am Vormittag vor allem die Stammstrecke um den Münchner Ostbahnhof betroffen, zwischen Isartor und Ostbahnhof fahren Busse. Der Bahnsprecher empfiehlt über die App, die schnellsten Verbindungen zu finden. Mit den Bauarbeiten für die 2. Stammstrecke geht es ab 10. Januar weiter, und zwar bis in den Sommer hinein. Gebaut wird dann vor allem in den Nächten von Dienstag auf Mittwoch.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.01.2023 07:00 Uhr