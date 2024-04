Steinmeier zu erstem Türkei-Besuch als Bundespräsident eingetroffen

Istanbul: Bundespräsident Steinmeier ist erstmals in seiner Amtszeit in die Türkei gereist. Anlass ist der Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen beider Länder vor 100 Jahren. Steinmeier beginnt seinen Besuch in Istanbul. Dort besichtigt er den Bahnhof, von dem aus vor gut sechs Jahrzehnten viele Türken als sogenannte Gastarbeiter nach Deutschland aufbrachen. Steinmeier würdigt mit dem Besuch die engen Beziehungen beider Länder, trotz aktueller politischer Spannungen. Ein Treffen mit Präsident Erdogan ist für übermorgen vorgesehen.

