Steinmeier zeigt sich alarmiert angesichts rassistischer Party-Ausfälle

Bonn: Bundespräsident Steinmeier hat sich angesichts der rassistischen Gesänge junger Leute auf Sylt besorgt über die "Verrohung der politischen Umgangsformen" in Deutschland gezeigt. Beim Demokratiefest anlässlich der Feierlichkeiten zum 75. Jubiläum des Grundgesetzes in der ehemaligen Bundeshauptstadt Bonn sagte er, dies sei eine Radikalisierung, die es zumindest in Teilen auch in der Mitte der Gesellschaft gebe. Umso mehr komme es auf die Mehrheit der Demokraten an. Sie müssten Umgangsformen bewahren, in denen sich Demokratie entwickeln könne. Mitten in allem Streit müsse der Geist der Gemeinsamkeit der Demokraten eine bleibende Verpflichtung sein, sagte er in der Villa Hammerschmidt. Steinmeier würdigte dabei auch die Bedeutung der Stadt Bonn während der frühen Jahre der Bundesrepublik. Hier habe das Grundgesetz seine ersten Bewährungsproben bestehen müssen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.05.2024 01:00 Uhr