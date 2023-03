Steinmeier würdigt verstorbene Grünen-Politikerin Vollmer als "leidenschaftliche Europäerin"

Meldungsarchiv - 16.03.2023 20:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Bundespräsident Steinmeier hat die verstorbene Grünen-Politikerin Vollmer gewürdigt. Ihr tiefer Glaube sei das Fundament ihres Handelns und auch ihres Schreibens gewesen und habe sie zur leidenschaftlichen Demokratin und ebenso leidenschaftlichen Europäerin gemacht, erklärte er in seinem Beileidsschreiben an die Familie. Auch Vize-Bundestagspräsidentin Magwas von der CDU sprach den Angehörigen ihr Mitgefühl aus. Die Partei- und Fraktionsspitze der Grünen würdigten Vollmer als langjährige Wegbegleiterin und eine Grüne der ersten Stunde. Sie habe die Partei geprägt und begleitet. Die deutschen katholischen Bischöfe hoben Vollmers Verdienste bei der Aufarbeitung von Mißbrauchsfällen in Kinderheimen hervor. Die studierte Theologin und frühere Vizepräsidentin des Bundestags war nach schwerer Krankheit im Alter von 79 Jahren gestorben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.03.2023 20:00 Uhr