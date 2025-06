Steinmeier würdigt Thomas Mann zum 150. Geburtstag

Steinmeier würdigt Thomas Mann: Der Schriftsteller wäre heute 150 Jahre alt geworden. Bei einem Festakt in Lübeck lobte der Bundespräsident Manns Einsatz für die Demokratie. Seine Botschaft bezeichnete er als aktuell - die Demokratie bleibe nur, wenn die Menschen sich für sie einsetzten. Außerdem erinnerte Steinmeier an Manns Werke wie den "Zauberberg". Das Buch sei ein Abschied vom alten Europa, das sich symbolisch in einem Sanatorium versammle.

