Steinmeier würdigt Regierungsarbeit der großen Koalition

Berlin: Bundespräsident Steinmeier hat die Regierungsarbeit von Kanzlerin Merkel und ihrem Kabinett gewürdigt. Steinmeier sagte bei der Entlassung der Regierungschefin und ihrer Ministerinnen und Minister, nun ende eine Kanzlerschaft, die man zu den großen in der Geschichte dieser Republik rechnen dürfe. Vor allem die Corona-Pandemie habe den Regierenden Enormes abverlangt. Die vergangenen 16 Jahre seien aber auch insgesamt eine Zeit gewesen, die nicht eben arm an Krisen und Verwerfungen gewesen war. Mit Blick auf die Finanz-, die Euro- und die Migrationskrise sagte Steinmeier, Merkel habe für Deutschland in Europa und der Welt Achtung, Respekt und sogar Zuneigung erworben. Der Bundespräsident hatte die Kanzlerin und die Kabinettsmitglieder der großen Koaltion bereits davor gebeten, ihre Ämter bis zur Wahl der neuen Regierung weiterzuführen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 26.10.2021 22:15 Uhr