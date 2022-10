Steinmeier würdigt Nobelpreisträger für ihre Arbeit

Berlin: Bundespräsident Steinmeier hat den mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichneten Menschenrechtlern aus Belarus, Russland und der Ukraine gratuliert. Steinmeier erklärte, die Ehrung sei hochverdiente Anerkennung für die schwierige und mutige Arbeit. Die Preisträger hätten die Hoffnung auf Demokratie in ihren Ländern genährt und ein Gegenmodell zu herrschenden Strukturen aufgezeigt. Der Friedensnobelpreis geht in diesem Jahr an den inhaftierten belarussischen Menschenrechtsanwalt Ales Bjaljazki, das ukrainische Center for Civil Liberties und an die russische Organisation Memorial. Ein russisches Gericht hat unterdessen die Beschlagnahmung der Moskauer Büros von Memorial angeordnet. Die Büros seien in "öffentliches Eigentum" umgewandelt worden, zitiert die russische Nachrichtenagentur Interfax die Gerichtsentscheidung.

