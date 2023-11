Steinmeier würdigt Kissinger als Kämpfer für Freiheit und Demokratie

Berlin: Weltweit ist an die Verdienste des verstorbenen US-Politikers Henry Kissinger erinnert worden. Bundespräsident Steinmeier würdigte ihn als großen Kämpfer für Freiheit und Demokratie, der eine klare Sprache gehabt habe. Die Regierung in China nannte Kissinger einen Pionier und Erbauer der Beziehungen zwischen Washington und Peking. Auch Russlands Präsident Putin äußerte sich lobend: Er bezeichnete den Verstorbenen in einem Beileidstelegramm als "weisen und weitsichtigen Staatsmann". Henry Kissinger ist gestern im US-Bundesstaat Connecticut im Alter von 100 Jahren gestorben. Er war Außenminister unter den Präsidenten Nixon und Ford und hatte großen Einfluss auf die internationale Politik nach dem Zweiten Weltkrieg.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.11.2023 12:00 Uhr